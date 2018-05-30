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В Екатеринбурге в очередной раз горело здание бывшего химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института
30 май 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2018. В Екатеринбурге в очередной раз горело здание бывшего химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института на проспекте Ленина.
По словам очевидцев, пожар начался накануне, 29 мая 2018 года, примерно в 16.00.
Отметим, что здание является объектом культурного наследия. Между тем, по данным экспертизы Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, ненадлежащие меры по обеспечению сохранности ОКН привели к его разрушению.
Кроме того, немалый ущерб памятнику архитектуры нанесли пожары, самый крупный из которых случился осенью 2016 года. Тогда у здания и обрушилась крыша. В ходе проверки в ГУ МЧС России по Свердловской области установили, что причиной возгорания стал поджог. Установить злоумышленников так и не удалось.
По словам очевидцев, пожар начался накануне, 29 мая 2018 года, примерно в 16.00.
Отметим, что здание является объектом культурного наследия. Между тем, по данным экспертизы Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, ненадлежащие меры по обеспечению сохранности ОКН привели к его разрушению.
Кроме того, немалый ущерб памятнику архитектуры нанесли пожары, самый крупный из которых случился осенью 2016 года. Тогда у здания и обрушилась крыша. В ходе проверки в ГУ МЧС России по Свердловской области установили, что причиной возгорания стал поджог. Установить злоумышленников так и не удалось.
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