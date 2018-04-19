Объект аварийного наследия

В Екатеринбурге решена судьба одного из самых разрушенных объектов культурного наследия — здания химико-технологического факультета Уральского лесотехнического института на проспекте Ленина. Его передали в бессрочное пользование ФГКУ «Поликлиника № 3 Федеральной таможенной службы», которое уже заказало проект реставрации сооружения. Однако помимо самого здания медучреждению перешла и роль ответчика в судебном разбирательстве по иску Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Суд первой инстанции поддержал истца, однако в поликлинике намерены добиться отмены его решения.Здание химфака Уральского лесотехнического института по адресу проспект Ленина, 79 было построено в Свердловске в 1933 году, а в 1986 году его признали объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.«Объект является примером общественного здания города Свердловска 1930-х годов, выполненного в стиле конструктивизма. В нем долгое время работал известный советский ученый-лесохимик Василий Николаевич Козлов», ― говорится на странице памятника архитектуры на сайте министерства управления госимуществом Свердловской области.В начале 2000-х здание перестали эксплуатировать, и последние 15 лет оно лишь продолжало ветшать. Сейчас у памятника архитектуры частично провалилась крыша, выбиты практически все стекла в окнах, а газон и площадку перед ним используют как стихийную парковку. Несколько лет назад фасад здания, выходящий на проспект Ленина, затянули маскировочной сеткой, но и она со временем оборвалась.По данным экспертизы Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, ненадлежащие меры по обеспечению сохранности ОКН привели к его разрушению.«Состояние объекта культурного наследия ветхое, требуется капитальный ремонт и реставрация здания: отделочные слои фасадов старые, имеется обрушение штукатурного слоя, обнажение и разрушение кирпичной кладки, главный южный фасад закрыт сеткой; окна ветхие, остекление в большинстве окон отсутствует, оконные проемы 1-го этажа частично зашиты деревянными полотнами и досками; отсутствуют водостоки; территория вокруг здания вплотную к стенам заросла травой и кустарниками», ― перечислено в акте мониторинга о состоянии ОКН.Кроме того, немалый ущерб памятнику архитектуры нанесли пожары, самый крупный из которых случился осенью 2016 года. Тогда у здания и обрушилась крыша. В ходе проверки в ГУ МЧС России по Свердловской области установили, что причиной возгорания стал поджог. Установить злоумышленников так и не удалось.По закону обязанность за содержание ОКН в надлежащем состоянии несет собственник здания, то есть Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ). В 2017 году Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области подало в суд иск к вузу с требованием обязать его отреставрировать памятник архитектуры.Однако в ходе судебного процесса УГЛТУ передал здание в бессрочное пользование поликлинике № 3 Федеральной таможенной службы (ФТС) России, и ответчик сменился.В январе 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Управления госохраны и обязал поликлинику в течение девяти месяцев подготовить проект реставрации здания. Само восстановление ОКН должны завершить за 40 месяцев, а также ответчик обязан выплатить государственную пошлину в размере 6 тыс. руб. Тем не менее руководство поликлиники не согласилось с решением суда и обжаловало его.«История началась с того, что УГЛТУ пытался доказать, что вообще не знал, что это объект культурного наследия. В ходе судебного процесса сменился ответчик — здание передали поликлинике № 3 Федеральной таможенной службы. Но они не согласны, что мы их обязываем что-то делать. У них очень странная позиция, они вообще не выходят с нами на контакт, не ходят в суды. Мы, может, и готовы идти на какое-то мировое соглашение, но, к сожалению, пока дело уже дошло до апелляции», ― рассказала УрБК начальник отдела правовой и организационной работы Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова.В медучреждении УрБК пояснили, что причина апелляции не в установленных судом сроках, а из-за требования компенсировать 6 тыс. руб. уплаченной при подаче иска госпошлины.«Ситуация такая: здание нам было передано в октябре 2017 года, и у нас есть 9 месяцев на проект и 40 месяцев на восстановление здания. Мы в эти сроки укладываемся. Но иск-то был подан к предыдущему собственнику — Лесотехническому университету. Мы считаем, что нам несправедливо вменили штрафные санкции. Видите, мы казенное государственное предприятие, у нас все деньги планируются. Чтобы найти эти 6 тыс. руб., мы должны на эту статью просить выделить деньги у Москвы», ― пояснила начальник отдела материально-технического обеспечения поликлиники № 3 ФТС России Татьяна Чендеева.В итоге 17 мая 2018 года стороны встретятся в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.Пока жители квартала рядом с объектом культурного наследия сообщают о работе спецтехники на территории бывшего химфака УГЛТУ. Однако о проведении таких работ не знали ни в Управлении госохраны, ни в поликлинике № 3 ФТС.По словам Татьяны Чендеевой, медучреждение заказало разработку проекта по капитальному ремонту здания и смету работ. Согласно порталу госзакупок, тендер выиграло ООО «Наследие», которое предложило выполнить работы за 4,55 млн руб.Евгения Игнатова подтвердила, что организация обращалась в надзорный орган за разрешением на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ. Сейчас специалисты Управления госохраны ОКН Свердловской области пытаются связаться с проектной организацией, чтобы проконтролировать ход выполнения работ.Отметим, что доступ в объект культурного наследия в аварийном состоянии по-прежнему не ограничен, что не только вызывает опасения у местных жителей из-за угрозы очередного пожара, но и несет опасность самим потенциальным посетителям из-за аварийного состояния здания.