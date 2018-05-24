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Число жалоб в отношении субъектов коллективных инвестиций в РФ в апреле выросло на 166%
24 май 2018 (17:10)
УрБК, Москва, 24.05.2018. В апреле 2018 года Банк России зарегистрировал 630 жалоб и обращений потребителей финансовых услуг в отношении субъектов коллективных инвестиций, что на 166% выше уровня предыдущего месяца. Об этом говорится на сайте ЦБ.
«Более половины жалоб (55%) связаны с несогласием граждан с переводом их накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или из одного НПФ в другой. Именно к апрелю граждане получают информацию о своих пенсионных накоплениях, при этом многие узнают, что их средства переведены в другой фонд без их ведома. Однако в текущем году по сравнению с 2017 годом число таких жалоб значительно снизилось, в том числе благодаря взаимодействию Банка России с негосударственными пенсионными фондами в рамках поведенческого надзора», — говорится в сообщении.
За счет роста жалоб на пенсионные фонды Банк России в целом отмечает в апреле рост числа жалоб в отношении некредитных финансовых организаций на 6% по сравнению с мартом текущего года — их число составило 8,8 тыс. При этом на банки граждане пожаловались 11,9 тыс. раз. В этом сегменте отмечено снижение на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.
«Более половины жалоб (55%) связаны с несогласием граждан с переводом их накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или из одного НПФ в другой. Именно к апрелю граждане получают информацию о своих пенсионных накоплениях, при этом многие узнают, что их средства переведены в другой фонд без их ведома. Однако в текущем году по сравнению с 2017 годом число таких жалоб значительно снизилось, в том числе благодаря взаимодействию Банка России с негосударственными пенсионными фондами в рамках поведенческого надзора», — говорится в сообщении.
За счет роста жалоб на пенсионные фонды Банк России в целом отмечает в апреле рост числа жалоб в отношении некредитных финансовых организаций на 6% по сравнению с мартом текущего года — их число составило 8,8 тыс. При этом на банки граждане пожаловались 11,9 тыс. раз. В этом сегменте отмечено снижение на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.
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