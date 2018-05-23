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МТС оценивает затраты на исполнение «закона Яровой» в 60 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.05.2018. МТС оценивает затраты на исполнение требований так называемого «закона Яровой» по хранению информации в сумму около 60 млрд руб. в течение 5 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.



МТС отмечает, что размер затрат на 2018-2019 годы будет известен после завершения процесса закупок необходимых технических решений и оборудования. Закупочные процедуры оборудования по «пакету Яровой» уже запущены.



Отметим, что пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, приняли летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и содержание этих сообщений. Самое серьезное требование для операторов связи — по хранению содержания сообщений — вступает в силу 1 июля 2018 года.

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