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В Свердловской области восстановили электроснабжение после урагана
21 май 2018 (12:46)
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. В Свердловской области электроснабжение восстановлено во всех 33 муниципалитетах, затронутых шквальным ветром, сообщает департамент информационной политики региона.
К 10.00 21 мая 2018 года, по данным областного минЖКХ, работы велись на отдельных участках сетей без отключения потребителей.
В результате сильного ветра, скорость которого составляла от 21 до 27 м/с, без электроснабжения 20 мая остались 52 тыс. человек. В наибольшей степени от стихии пострадали Артинский, Сысертский, Белоярский, Невьянский, Пышминский, Камышловский, Талицкий, Артемовский, Тавдинский городские округа, Первоуральск, Ревда, Михайловский и Красноуфимский раоны, Ирбит и Сухой Лог.
«В числе повреждений наблюдались обрывы проводов линий электропередачи, излом траверс — конструктивных элементов опор, на которые крепится провод, а также разрушение изоляторов от прямых попаданий молний. В ряде территорий было зафиксировано повреждение крыш, падение рекламных конструкций на линии электропередачи и излом опор ЛЭП», — говорится в сообщении.
К 10.00 21 мая 2018 года, по данным областного минЖКХ, работы велись на отдельных участках сетей без отключения потребителей.
В результате сильного ветра, скорость которого составляла от 21 до 27 м/с, без электроснабжения 20 мая остались 52 тыс. человек. В наибольшей степени от стихии пострадали Артинский, Сысертский, Белоярский, Невьянский, Пышминский, Камышловский, Талицкий, Артемовский, Тавдинский городские округа, Первоуральск, Ревда, Михайловский и Красноуфимский раоны, Ирбит и Сухой Лог.
«В числе повреждений наблюдались обрывы проводов линий электропередачи, излом траверс — конструктивных элементов опор, на которые крепится провод, а также разрушение изоляторов от прямых попаданий молний. В ряде территорий было зафиксировано повреждение крыш, падение рекламных конструкций на линии электропередачи и излом опор ЛЭП», — говорится в сообщении.
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