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СКБ-банк завершил разработку собственного прототипа Системы быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. СКБ-банк полностью завершил создание собственного прототипа Системы быстрых платежей (СБП), которая успешно прошла сертификацию. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Отметим, что ассоциация ФинТех и Банк России презентовали концепцию СБП, которая позволит осуществлять переводы «в одно касание»: по номеру мобильного телефона, e-mail и другим простым ID. Переводы Системы быстрых платежей будут доступны в популярных соцсетях, мессенджерах, интернет-магазинах, мобильных сервисах банков.



«СКБ-банк — активный участник данного пилотного проекта наряду с другими банками-членами Ассоциации ФинТех. СКБ-банк полностью завершил создание собственного прототипа Системы быстрых платежей и успешно прошёл его сертификацию. Благодаря СБП переводы будут осуществляться мгновенно и в один клик», — говорится в сообщении.



Наблюдательный совет Ассоциации ФинТех принял решение, что роль операционного, платежного и клирингового центра СБП будет выполнять Национальная система платежных карт. Система быстрых платежей станет доступна пользователям уже с 2019 года, её создание — серьезный шаг в развитии финансового рынка страны и важная часть диджитализации экономики России, считают представители СКБ-банка.

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