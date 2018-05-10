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Стратегию развития Свердловской области скорректируют с учетом новых «майских» указов

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Правительство Свердловской области скорректирует стратегию социально-экономического развития региона и программу «Пятилетка развития» с учетом новых «майских» указов президента РФ, сообщает департамент информационной политики области со ссылкой на первого вице-губернатора Алексея Орлова.



Напомним, 7 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ определил приоритеты внутренней политики государства на долгосрочную перспективу.



По словам Алексея Орлова, необходимо сделать все необходимое, чтобы документы развития Свердловской области в полной мере соответствовали задачам, поставленным главой государства.

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