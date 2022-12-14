Свердловское правительство формирует рабочую группу по выполнению указа президента РФ о национальных целях развития страны

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность ...28.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал рабочую группу по организации центра развития студенческого спорта на базе УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о создании ...31.05.2018 Свердловское правительство в двухнедельный срок разработает план по реализации «майского» указа президента РФ
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области в двухнедельный ...10.05.2018 Стратегию развития Свердловской области скорректируют с учетом новых «майских» указов
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Правительство Свердловской области скорректирует стратегию социально-экономического ...26.07.2017 В Свердловской области создадут рабочую группу по развитию цифровой экономики
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. На заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам 26 июля 2017 года врио ...