Свердловское правительство формирует рабочую группу по выполнению указа президента РФ о национальных целях развития страны

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своему первому заместителю Алексею Шмыкову сформировать рабочую группу, которая займется реализацией программ развития региона в соответствии с положениями указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития страны. Об этом сообщает департамент информполитики региона.«Вчера президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В числе приоритетов — сохранение населения, рост благополучия граждан, укрепление устойчивости экономики и технологического лидерства государства. Прошу вас внимательно изучить положения указа и отработать их по своим профилям», — сказал Евгений Куйвашев в ходе заседания регионального правительства.Ответственными лицами выступят также члены правительства области и управляющие администрациями управленческих округов региона.