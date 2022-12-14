УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

Свердловское правительство формирует рабочую группу по выполнению указа президента РФ о национальных целях развития страны

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своему первому заместителю Алексею Шмыкову сформировать рабочую группу, которая займется реализацией программ развития региона в соответствии с положениями указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития страны. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Свердловское правительство формирует рабочую группу по выполнению указа президента РФ о национальных целях развития страны
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Вчера президент России Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В числе приоритетов — сохранение населения, рост благополучия граждан, укрепление устойчивости экономики и технологического лидерства государства. Прошу вас внимательно изучить положения указа и отработать их по своим профилям», — сказал Евгений Куйвашев в ходе заседания регионального правительства.

Ответственными лицами выступят также члены правительства области и управляющие администрациями управленческих округов региона.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.12.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова министром экономики и территориального развития

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Руслана Садыкова на должность ...

28.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сформировал рабочую группу по организации центра развития студенческого спорта на базе УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о создании ...

31.05.2018 Свердловское правительство в двухнедельный срок разработает план по реализации «майского» указа президента РФ

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2018. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области в двухнедельный ...

10.05.2018 Стратегию развития Свердловской области скорректируют с учетом новых «майских» указов

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. Правительство Свердловской области скорректирует стратегию социально-экономического ...

26.07.2017 В Свердловской области создадут рабочую группу по развитию цифровой экономики

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2017. На заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам 26 июля 2017 года врио ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера12.04.2024Металлургический соцпакет
Архив новостей
Май 2024 (163)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18