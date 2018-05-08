Новости дня

В аэропорту Кольцово у предпринимателя изъяли незадекларированную коммерческую партию полотенец

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2018. В ходе таможенного контроля в багаже гражданина РФ, прибывшего из Ташкента, должностные лица таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) обнаружили незадекларированную коммерческую партию полотенец. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



Предприниматель пытался провезти через границу полотенца в количестве 138 штук общим весом 34,4 кг. Он пояснил, что товар он везет в Хабаровск для дальнейшей продажи. О необходимости таможенного декларирования данной категории товаров предприниматель, по его словам, не знал.



На данный момент полотенца изъяты и направлены на таможенную экспертизу. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».



Если его вина будет доказана, ему грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, с их конфискацией или без таковой.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: