В Кольцово в багаже прибывшего из Китая пассажира обнаружили 14 кг контрафактных сумок

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира, прибывшего в Екатеринбург из Пекина, 14 кг сумок люксового французского бренда и аксессуаров к ним, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Изначально пассажир заявил, что все товары оригинальные. Однако после просьбы инспекторов предъявить на них сопроводительные документы и чеки, признался, что приобрел изделия в Гуанчжоу на рынке, заплатив 11 тыс. юаней.



Начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик пояснил, что данная партия — коммерческая, и, согласно таможенному законодательству, подлежит обязательной декларации.



Товары были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.