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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Свердловскую область ожидают сильные дожди со снегом и порывами ветра до 16 м/сек, предупреждают в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на синоптиков.



Во время непогоды спасатели рекомендуют жителям ограничить работы на открытом воздухе и высоте, а автомобилистам быть внимательными на дорогах.



«Обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может привести к подтоплению прибрежной зоны. Местным властям рекомендовано усилить наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС об угрозе возможных подтоплений. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи», — предупреждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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