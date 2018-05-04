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Экономия стала нормой
4 май 2018 (16:14)
В России сокращается доля граждан, сообщающих о необходимости экономить. Аналитики «Ромира» считают, что изменения в покупательских привычках граждан свидетельствуют об отступлении кризиса. Эксперты склоняются к тому, что кризис еще несколько лет назад сменила стагнация экономики, которая может длиться годами. Потребители же подстроились под новые реалии.
По данным исследовательского холдинга «Ромир», за год доля экономящих россиян сократилась на 6 процентных пунктов — с 82% в марте 2017 года до 76% в 2018-м. При этом снизилось число респондентов, которые сообщают о необходимости следить за тратами по всем категориям товаров.
Так, если в 2016 году о необходимости экономить на продуктах питания сообщали 43% респондентов, в 2017-м — 39%, то в этом марте доля таких граждан сократилась до 17%. В прошлом году 30% опрошенных признались, что экономят на путешествиях, 33% — на одежде и обуви. В этом году доля таких граждан составляла 12% и 9% соответственно. По остальным категориям товаров — деликатесы, развлечения, алкоголь и сигареты, медицинские услуги — доля экономящих граждан стала меньше 10%.
Большинство россиян смогло оставить позади период тотальной экономии, что может свидетельствовать об окончании кризиса, считают аналитики «Ромира».
«Судя по всему, для большинства наших соотечественников трудные времена, связанные с тотальной экономией, остались позади. Цены стабилизировались, доходы начали потихоньку расти. Многие россияне наконец-то вздохнули в прошлом году с облегчением, так как долгосрочно жить в напряжении невозможно. Жизнь продолжается, хочется надеяться на лучшее. Судя же по оценкам 2017 года, полученным также через характеристики покупательских настроений, можно говорить о том, что кризис отступил», ― комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что часть россиян действительно могла вернуться к прежним потребительским привычкам из-за повышения зарплаты или выдачи премии на работе. При этом говорить об окончании кризиса преждевременно: впереди страну ждут последствия от новой волны антироссийских санкций, добавляет он.
«Тут двоякая ситуация. С одной стороны, у определенной категории людей может и сменилось поведение, скажем, немного подросло благосостояние. Наверняка туда нельзя вносить всех наших бюджетников и пенсионеров, но в то же время некоторым категориям людей начали премии платить на работе, может, еще что-то такое. Даже, по-моему, ЦБ отмечал, что есть некое давление на инфляцию от заработных плат. Но нельзя говорить, что это точно улучшение экономической ситуации. Тем более, мы еще в полный рост не хлебнули последствия санкций, все еще впереди», ― отмечает эксперт.
По словам генерального директора консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, российская экономика давно прошла кризисный этап и сейчас находится в стагнации, которая может длиться годами.
«Кризис не отступает. Просто кризис, который характеризуется, как правило, снижением ВВП в течение определенного количества кварталов, стал стагнацией, когда ВВП растет в пределах статистической погрешности — на 1-1,5%. Это, в общем-то, не кризис, но и ростом назвать тоже невозможно. Скажем так, упали и лежим на полочке. И эта стагнация может тянуться годами», ― пояснил он.
В свою очередь, повышение покупательской активности может произойти не за счет улучшения экономической ситуации, а за счет обращения россиян к кредитным средствам.
«Действительно, на фоне стабилизации стагнации, если можно так выразиться, может быть, люди на еде и стали меньше экономить. Все-таки пять лет доля таких людей стабильно росла, а теперь, может, вошла в некую фазу отскока. Но надо понимать, что последние два-три года растут объемы выданных потребительских кредитов, займов микрофинансовых организаций. Поэтому можно допустить, что люди тратят деньги, которые они пока еще не заработали. С точки зрения, допустим, валютного курса, импортные продукты все-таки дорожают, отечественные дорожают за ними. Потребительская инфляция, в том числе продуктовая, не снижается», ― добавил Виталий Калугин.
За последние три года в России не только увеличились доля и объем выданных кредитов, но и сократилась доля граждан, имеющих сбережения. В то же время продуктовое эмбарго привело к росту цен на целые категории продуктов, а вслед за ним — к снижению спроса на них. Подобная ситуация, например, сложилась с молочными продуктами. В связи с этим можно допустить, что экономия потребителей после резкой девальвации 2014 года за прошедшие годы стала новой привычкой россиян.
По данным исследовательского холдинга «Ромир», за год доля экономящих россиян сократилась на 6 процентных пунктов — с 82% в марте 2017 года до 76% в 2018-м. При этом снизилось число респондентов, которые сообщают о необходимости следить за тратами по всем категориям товаров.
Так, если в 2016 году о необходимости экономить на продуктах питания сообщали 43% респондентов, в 2017-м — 39%, то в этом марте доля таких граждан сократилась до 17%. В прошлом году 30% опрошенных признались, что экономят на путешествиях, 33% — на одежде и обуви. В этом году доля таких граждан составляла 12% и 9% соответственно. По остальным категориям товаров — деликатесы, развлечения, алкоголь и сигареты, медицинские услуги — доля экономящих граждан стала меньше 10%.
Большинство россиян смогло оставить позади период тотальной экономии, что может свидетельствовать об окончании кризиса, считают аналитики «Ромира».
«Судя по всему, для большинства наших соотечественников трудные времена, связанные с тотальной экономией, остались позади. Цены стабилизировались, доходы начали потихоньку расти. Многие россияне наконец-то вздохнули в прошлом году с облегчением, так как долгосрочно жить в напряжении невозможно. Жизнь продолжается, хочется надеяться на лучшее. Судя же по оценкам 2017 года, полученным также через характеристики покупательских настроений, можно говорить о том, что кризис отступил», ― комментирует президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.
Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что часть россиян действительно могла вернуться к прежним потребительским привычкам из-за повышения зарплаты или выдачи премии на работе. При этом говорить об окончании кризиса преждевременно: впереди страну ждут последствия от новой волны антироссийских санкций, добавляет он.
«Тут двоякая ситуация. С одной стороны, у определенной категории людей может и сменилось поведение, скажем, немного подросло благосостояние. Наверняка туда нельзя вносить всех наших бюджетников и пенсионеров, но в то же время некоторым категориям людей начали премии платить на работе, может, еще что-то такое. Даже, по-моему, ЦБ отмечал, что есть некое давление на инфляцию от заработных плат. Но нельзя говорить, что это точно улучшение экономической ситуации. Тем более, мы еще в полный рост не хлебнули последствия санкций, все еще впереди», ― отмечает эксперт.
По словам генерального директора консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, российская экономика давно прошла кризисный этап и сейчас находится в стагнации, которая может длиться годами.
«Кризис не отступает. Просто кризис, который характеризуется, как правило, снижением ВВП в течение определенного количества кварталов, стал стагнацией, когда ВВП растет в пределах статистической погрешности — на 1-1,5%. Это, в общем-то, не кризис, но и ростом назвать тоже невозможно. Скажем так, упали и лежим на полочке. И эта стагнация может тянуться годами», ― пояснил он.
В свою очередь, повышение покупательской активности может произойти не за счет улучшения экономической ситуации, а за счет обращения россиян к кредитным средствам.
«Действительно, на фоне стабилизации стагнации, если можно так выразиться, может быть, люди на еде и стали меньше экономить. Все-таки пять лет доля таких людей стабильно росла, а теперь, может, вошла в некую фазу отскока. Но надо понимать, что последние два-три года растут объемы выданных потребительских кредитов, займов микрофинансовых организаций. Поэтому можно допустить, что люди тратят деньги, которые они пока еще не заработали. С точки зрения, допустим, валютного курса, импортные продукты все-таки дорожают, отечественные дорожают за ними. Потребительская инфляция, в том числе продуктовая, не снижается», ― добавил Виталий Калугин.
За последние три года в России не только увеличились доля и объем выданных кредитов, но и сократилась доля граждан, имеющих сбережения. В то же время продуктовое эмбарго привело к росту цен на целые категории продуктов, а вслед за ним — к снижению спроса на них. Подобная ситуация, например, сложилась с молочными продуктами. В связи с этим можно допустить, что экономия потребителей после резкой девальвации 2014 года за прошедшие годы стала новой привычкой россиян.
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