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За год доля россиян со сбережениями снизилась до 48%

УрБК, Москва, 11.04.2018. За год доля россиян, обладающих сбережениями, снизилась до 48% против 57% годом ранее, пишут РИА «Новости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».



«Согласно полученным результатам, о наличии сбережений в этом году заявили немногим менее половины россиян — 48%, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года (57%), но все же превышает результаты кризисных 2015 (31%) и 2016 годов (27%)», — говорится в исследовании.



Чаще всего сбережениями не обладают граждане с низким доходом (67%) и жители сельской местности (59%). При этом доля таких россиян в городах с населением выше 500 тыс. жителей ниже (44%).



Свои сбережения россияне по-прежнему предпочитают хранить в рублях: за год доля таких граждан не изменилась и осталась на уровне в 79%.



В 2016 году в национальной валюте свои сбережения хранили 88% граждан, в 2015 году — 80%. Одновременно за год немного увеличилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и в валюте. Такой ответ в 2018 году дали 19% респондентов. При этом число поклонников валютных накоплений за год сократилось более чем втрое и составило только 2% против 7% годом ранее.



Лучшими способами хранения сбережений россияне все еще считают банковский вклад (31% респондентов против 26% в 2017 году) или наличные рубли (30% против 25%). На третьем месте по популярности — наличная валюта (17% против 14%).



Каждый десятый респондент (10%) предпочел бы вообще никуда не вкладывать накопления, а хранить их «на черный день». 8% опрошенных предпочли бы потратить свободные средства на собственное здоровье, 9% — на образование, свое или детей, 4% — на новый автомобиль и турпутевку.



«Ромир» провел всероссийский опрос населения в марте текущего года. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах.

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