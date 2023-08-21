ВЦИОМ: Почти 70% россиян хранят сбережения в рублях

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Только каждый четвертый россиянин предпочитает хранить сбережения в банке

УрБК, Москва, 11.08.2015. Только каждый четвертый россиянин предпочитает хранить денежные сбережения в банке. Об этом ...

ВЦИОМ: большинство россиян хранит сбережения в рублях

УрБК, Москва, 16.01.2014. У половины россиян (53%) в настоящее время нет сбережений. За последние 5 лет доля ...

ВЦИОМ: менее 10% россиян хранят сбережения в долларах США

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ВЦИОМ: Россияне сокращают свои рублевые сбережения

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