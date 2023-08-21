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21.08.2023

ВЦИОМ: Почти 70% россиян хранит сбережения в рублях

В России 68% граждан предпочитают хранить сбережения в национальной валюте. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Также россияне предпочитают вкладывать деньги в иностранную валюту: в доллары (6%), в евро (4%) и другие (4%). Однако при этом больше четверти граждан не хранят сбережения (27%).

Аналитики отмечают, что в июле число тех, кто хранит сбережения в долларах, снизилось до 6% в сравнении с январем 2022 года. Вероятно, снижение интереса россиян к иностранным деньгам обусловлено тем, что валютные депозиты невыгодны и велик риск их заморозки из-за санкций, уточняет ВЦИОМ.
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