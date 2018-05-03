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В Свердловской области ожидаются мокрый снег и усиление ветра

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. На Среднем Урале в ближайшее время ожидается резкое изменение погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По прогнозам синоптиков, на севере региона возможен мокрый снег, а также усиление ветра до 15-18 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными.



Напомним, 28 апреля в Свердловской области объявлялось штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 25 м/с. 30 апреля штормовое предупреждение было продлено.

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