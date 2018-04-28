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В Туринске муниципальное предприятие «Водоканал» задолжало работникам свыше 1,1 млн рублей зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Прокуратура Туринского района выявила нарушения трудового законодательства в части своевременной оплаты труда в деятельности МУП ЖКХ «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в МУП ЖКХ «Водоканал» за март 2018 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 82 работниками на общую сумму свыше 1,1 млн руб. При этом должностными лицами предприятия меры, направленные на погашение долга, своевременно не принимались.



В целях защиты трудовых прав работников МУП прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования, которые позволили погасить образовавшуюся задолженность.



Так, по результатам проверки в суд направлено 82 заявления о вынесении судебных приказов, каждое из которых удовлетворено.



Кроме того, прокуратура района директору МУП ЖКХ «Водоканал» внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства.



На сегодняшний день задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия полностью погашена.

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