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Филиал ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири стал победителем в конкурсе профмастерства
28 апрель 2018 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. С 24 по 27 апреля в Сургуте на базе Центра подготовки персонала МЭС Западной Сибири прошли VI Межрегиональные соревнования профмастерства. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В состязаниях приняли участие все восемь филиалов ФСК ЕЭС — МЭС. Победителем стал МЭС Западной Сибири.
В ходе соревнований оперативники проверили знания нормативно-технической документации, противоаварийную тренировку с решением режимных задач, ликвидировали условное технологическое нарушение, продемонстрировали навыки оказания первой помощи и ликвидации возгорания.
«Профессиональные соревнования ФСК ЕЭС повышают уровень мастерства оперативного персонала подстанций, позволяют оценить степень профподготовки работников», — рассказали в пресс-службе.
Второе место заняла команда МЭС Сибири, а третье — МЭС Востока. По итогам соревнований участники были отмечены памятными дипломами.
В состязаниях приняли участие все восемь филиалов ФСК ЕЭС — МЭС. Победителем стал МЭС Западной Сибири.
В ходе соревнований оперативники проверили знания нормативно-технической документации, противоаварийную тренировку с решением режимных задач, ликвидировали условное технологическое нарушение, продемонстрировали навыки оказания первой помощи и ликвидации возгорания.
«Профессиональные соревнования ФСК ЕЭС повышают уровень мастерства оперативного персонала подстанций, позволяют оценить степень профподготовки работников», — рассказали в пресс-службе.
Второе место заняла команда МЭС Сибири, а третье — МЭС Востока. По итогам соревнований участники были отмечены памятными дипломами.
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