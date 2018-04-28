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Почти 50 арендаторов БЦ «Высоцкий» оказались должниками перед свердловским УФНС
28 апрель 2018 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2018. Судебные приставы совместно с сотрудниками ФНС провели рейд по должникам среди арендаторов в бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
По 200 исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов были проверены 46 должников, занимающих площади в БЦ «Высоцкий». Кроме того, в рамках рейда был проверен 201 должник на улице Малышева.
«В отношении имущества одного из должников составлен акт описи (ареста). Задолженность по налогам данного неплательщика составила порядка 165 тыс. руб., аресту подвергнута дорогостоящая оргтехника и офисная мебель», — говорится в сообщении.
Всего за 2018 года УФССП России по Свердловской области взыскано 1,5 млрд руб. в виде налогов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, около 30 млн руб. — с физлиц по налогам на имущество.
По 200 исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов были проверены 46 должников, занимающих площади в БЦ «Высоцкий». Кроме того, в рамках рейда был проверен 201 должник на улице Малышева.
«В отношении имущества одного из должников составлен акт описи (ареста). Задолженность по налогам данного неплательщика составила порядка 165 тыс. руб., аресту подвергнута дорогостоящая оргтехника и офисная мебель», — говорится в сообщении.
Всего за 2018 года УФССП России по Свердловской области взыскано 1,5 млрд руб. в виде налогов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, около 30 млн руб. — с физлиц по налогам на имущество.
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