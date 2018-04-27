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Банк России планирует запустить систему быстрых платежей 1 января 2019 года

УрБК, Москва, 27.04.2018. Банк России планирует запустить в рабочем режиме инновационную систему быстрых платежей 1 января 2019 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



«Инновационная система быстрых платежей (СБП), позволяющая осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона, обрела контуры. Оператором и конечным расчетным центром СБП станет Банк России, операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт», — сообщает издание.



По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, СБП не привязывает пользователя к конкретному банку. Платежи будут осуществляться по единственному идентификатору — номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений банков.

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