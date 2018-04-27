Новости дня
Банк России планирует запустить систему быстрых платежей 1 января 2019 года
27 апрель 2018 (15:26)
УрБК, Москва, 27.04.2018. Банк России планирует запустить в рабочем режиме инновационную систему быстрых платежей 1 января 2019 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
«Инновационная система быстрых платежей (СБП), позволяющая осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона, обрела контуры. Оператором и конечным расчетным центром СБП станет Банк России, операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт», — сообщает издание.
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, СБП не привязывает пользователя к конкретному банку. Платежи будут осуществляться по единственному идентификатору — номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений банков.
«Инновационная система быстрых платежей (СБП), позволяющая осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона, обрела контуры. Оператором и конечным расчетным центром СБП станет Банк России, операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт», — сообщает издание.
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, СБП не привязывает пользователя к конкретному банку. Платежи будут осуществляться по единственному идентификатору — номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений банков.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Банк России планирует внедрить регулирование киберрисков в капитале банков с 2019 года
- Банк России планирует создать платформу моментальных платежей и переводов для физлиц
- Visa переводит обработку платежей в Национальную систему платежных карт
- Количество платежей в отделениях ОАО «ВУЗ-банк» выросло на 177%
- Оплата услуг в «Платежном мире RURU» теперь доступна абонентам «МегаФона»