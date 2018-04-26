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В Екатеринбурге ночью сгорели две иномарки

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга сегодня ночью сгорели два автомобиля.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03.06 по местному времени.



«На ул. Опалихинская на площади 2 кв. м. повреждены моторный отсек, кузов и салон автомобиля Range Rover Sport, а также кузов автомобиля Ssang Yong Kyron», — говорится в сообщении.



В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. О причинах возгорания не сообщается.

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