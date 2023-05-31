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В Екатеринбурге ночью на улицах Шевченко и Карла Маркса горели 15 электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью на двух улицах горели 15 электросамокатов. Пожары были потушены в течение трех минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Так, в 01.37 поступило сообщение о пожаре на улице Шевченко. Здесь на площади 2 кв. м. были повреждены аккумуляторы и колеса восьми электросамокатов.

А в 02.35 поступил сигнал о возгорании с улицы Карла Маркса. Тут оказались повреждены аккумуляторы и колеса еще семи электросамокатов также на площади 2 кв. м.

В тушении обоих возгораний было задействовано три единицы техники и 12 спасателей.

Стоит отметить, что, по данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в Екатеринбурге 36% местных жителей выступают за то, чтобы запретить использование сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.

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