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МЧС предупредило автомобилистов о сложной ситуации на дорогах Среднего Урала

24 апрель 2018 (14:05)

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Из-за непогоды на дорогах Свердловской области сохраняется сложная обстановка. Практически повсеместно прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее количество осадков ожидается в Екатеринбурге, Тавдинском городском округе, Каменске-Уральском, Талицком городском округе, Ирбите, Туринском городском округе», — говорится в сообщении.

Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в режиме онлайн осуществляют мониторинг дорожной обстановки с помощью 26 камер видеонаблюдения. В муниципальных образованиях ситуацию с последствиями непогоды контролируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Для безопасности сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и призывают автовладельцев к бдительности и повышенному вниманию в пути.

«Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях», — сообщили в ведомстве.

Осадки могут повлечь увеличение многоводности рек юга и востока Свердловской области. Угрозы затопления жилых домов нет. Для реагирования на возможные аварии дежурно-диспетчерские службы населенных пунктов приведены в готовность.

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