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Подписан закон о прямой передаче таможенного конфиската в Росимущество

УрБК, Москва, 24.04.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает передачу конфискованного таможней имущества напрямую в Росимущество, минуя Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает «Прайм».



Документ предоставляет таможенным органам право передавать в Росимущество, минуя ФССП, имущество, конфискованное судом по делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг).



По информации правительства РФ, на 1 марта 2017 года в таможенных органах находилось 2 тыс. 189 судебных актов по таким правонарушениям о конфискации товаров стоимостью более 498 млн руб., подлежащих передаче в Росимущество.



В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях РФ не определены четкие критерии взыскания издержек с индивидуальных предпринимателей (ИП) по делу о таком административном правонарушении. Поэтому на практике издержки относятся либо на их счет, либо на счет бюджета.



Поскольку индивидуальные предприниматели занимаются предпринимательской деятельностью, принятый закон предлагает применить к ним такой же подход по взысканию издержек, как к юрлицам, отнеся издержки на счет ИП, что снизит нагрузку на бюджет. В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении ИП по реабилитирующим основаниям издержки по делу будут, как и для юрлиц, относиться на счет бюджета.

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