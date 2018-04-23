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В Свердловской области компания «Агрофирма Ницинская» задолжала работникам более 4,7 млн рублей
23 апрель 2018 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В Свердловской области ООО «Агрофирма Ницинская» задолжала работникам по зарплате более 4,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного органа, задолженность по зарплате сформировалась за период с ноября 2017 года по февраль 2018 года перед 90 из 128 работников предприятия, а также 15 уволенными сотрудниками. Общая сумма долга превышала 4,8 млн руб.
Во время выездной проверки в феврале 2018 года сотрудники прокуратуры встретились с работниками предприятия, разъяснили им права и порядок взыскания образовавшейся задолженности. Также они заслушали руководство предприятия о ситуации в компании, принимаемых мерах по стабилизации ее деятельности и погашению задолженности перед работниками.
В интересах обратившихся восьми работников предприятия прокуратура в суд направила иски о взыскании задолженности по заработной плате, в адрес директора предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства.
В отношении юридического лица «Агрофирма «Ницинская» возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 33 тыс. руб.
В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии на сумму свыше 4,7 млн руб. Два оставшихся работника предприятия уехали за пределы районной территории, поэтому им не удалось выплатить зарплату.
По данным надзорного органа, задолженность по зарплате сформировалась за период с ноября 2017 года по февраль 2018 года перед 90 из 128 работников предприятия, а также 15 уволенными сотрудниками. Общая сумма долга превышала 4,8 млн руб.
Во время выездной проверки в феврале 2018 года сотрудники прокуратуры встретились с работниками предприятия, разъяснили им права и порядок взыскания образовавшейся задолженности. Также они заслушали руководство предприятия о ситуации в компании, принимаемых мерах по стабилизации ее деятельности и погашению задолженности перед работниками.
В интересах обратившихся восьми работников предприятия прокуратура в суд направила иски о взыскании задолженности по заработной плате, в адрес директора предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства.
В отношении юридического лица «Агрофирма «Ницинская» возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 33 тыс. руб.
В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии на сумму свыше 4,7 млн руб. Два оставшихся работника предприятия уехали за пределы районной территории, поэтому им не удалось выплатить зарплату.
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