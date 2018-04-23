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В Свердловской области компания «Агрофирма Ницинская» задолжала работникам более 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В Свердловской области ООО «Агрофирма Ницинская» задолжала работникам по зарплате более 4,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного органа, задолженность по зарплате сформировалась за период с ноября 2017 года по февраль 2018 года перед 90 из 128 работников предприятия, а также 15 уволенными сотрудниками. Общая сумма долга превышала 4,8 млн руб.



Во время выездной проверки в феврале 2018 года сотрудники прокуратуры встретились с работниками предприятия, разъяснили им права и порядок взыскания образовавшейся задолженности. Также они заслушали руководство предприятия о ситуации в компании, принимаемых мерах по стабилизации ее деятельности и погашению задолженности перед работниками.



В интересах обратившихся восьми работников предприятия прокуратура в суд направила иски о взыскании задолженности по заработной плате, в адрес директора предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства.



В отношении юридического лица «Агрофирма «Ницинская» возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 33 тыс. руб.



В результате принятых прокуратурой района мер задолженность по заработной плате полностью погашена перед 14 из 15 уволенных и 89 из 90 работающих на предприятии на сумму свыше 4,7 млн руб. Два оставшихся работника предприятия уехали за пределы районной территории, поэтому им не удалось выплатить зарплату.

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