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Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос в 1,8 раза

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. За январь-март 2018 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 409,5 тыс. кв. м. жилья, что в 1,8 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В марте 2018 года на Среднем Урале ввели 162,9 тыс. кв. м. жилья. Это в 2,3 раза выше показателя соответствующего периода 2017 года. Из них 104,1 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (рост в 2 раза).

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