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Вчера, 17:43

Михаил Хорьков: Самое перспективное направление развития ипотечного кредитования — индивидуальное жилищное строительство

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Наиболее перспективным направлением развития ипотечного кредитования является индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом в интервью УрБК рассказал руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«Сегодня наиболее перспективное направление — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Здесь есть как колоссальные возможности, так и значительные риски для масштабирования ипотечных программ. Первые связаны с локальными рынками, которые не сформировали внятный сегмент многоквартирного жилья. Разворот ипотечного конвейера в сторону ИЖС открывает новые возможности для многих территорий и строительной индустрии», — сказал он.

Риск же, по мнению М. Хорькова, заключается в том, что рост спроса, не обеспеченный предложением, сформирует предпосылки для повышения цен и усугубит инфраструктурные диспропорции в загородных проектах.
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