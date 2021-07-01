Михаил Хорьков: Самое перспективное направление развития ипотечного кредитования — индивидуальное жилищное строительство

На вопросы УрБК ответил руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков ...01.07.2021 Аналитики УПН прогнозируют замедление роста ипотечного рынка
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Рост ипотечного рынка в РФ в ближайшие месяцы замедлится. Об этом написал начальник ...01.02.2021 УПН: Ввод многоквартирного жилья в РФ непрерывно снижается с 2015 года
Ввод многоквартирного жилья в России непрерывно снижается с 2015 года. Об этом написал начальник аналитического отдела ...01.02.2021 УПН: Ввод многоквартирного жилья в РФ непрерывно снижается с 2015 года
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Ввод многоквартирного жилья в России непрерывно снижается с 2015 года. Об этом написал ...23.03.2010 В текущем году в Челябинске планируется выставить на торги 420 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство
УрБК, Челябинск, 23.03.2010. В прошлом году в Челябинске на торги была выставлено 115 земельных участков под ...