За январь-апрель в России введено 36 млн квадратных метров жилья

УрБК, Москва, 18.05.2023. За январь-апрель 2023 года в России введено 36 млн кв. м жилья. Это на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.
В январе наблюдался рост, предположительно вызванный вводом «остатков» с 2022 года. После на протяжении трех месяцев показатели отставали от прошлогодних значений. В апреле было введено 7 млн кв. м жилья, что на 14,3% уступает прошлогоднему показателю.
Также на отрицательную динамику повлияло индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на которое приходится более половины от ввода жилья в стране. В ноябре-декабре прошлого года объем ввода частных домов восстановился на фоне постковидного спроса и распространения льготных ипотек на такие объекты. Но в остальном, кроме января, объемы ИЖС все еще отстают от прошлогодних результатов. В основном это связано с эффектом высокой базы в 2022 году.
По многоквартирным домам в январе-апреле наблюдался рост на 7% относительно 2022 года. Это связано с резким ростом показателей в январе. Далее вновь пошло замедление. В апреле ввод такого жилья составил 2,7 млн кв. м, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Всего в 2023 году власти рассчитывают ввести 50 млн кв. м жилья против 45,5 млн кв. м в прошлом году.
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