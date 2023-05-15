УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:43

За январь-апрель в России введено 36 млн квадратных метров жилья

УрБК, Москва, 18.05.2023. За январь-апрель 2023 года в России введено 36 млн кв. м жилья. Это на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Росстата.

В январе наблюдался рост, предположительно вызванный вводом «остатков» с 2022 года. После на протяжении трех месяцев показатели отставали от прошлогодних значений. В апреле было введено 7 млн кв. м жилья, что на 14,3% уступает прошлогоднему показателю.

Также на отрицательную динамику повлияло индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на которое приходится более половины от ввода жилья в стране. В ноябре-декабре прошлого года объем ввода частных домов восстановился на фоне постковидного спроса и распространения льготных ипотек на такие объекты. Но в остальном, кроме января, объемы ИЖС все еще отстают от прошлогодних результатов. В основном это связано с эффектом высокой базы в 2022 году.

По многоквартирным домам в январе-апреле наблюдался рост на 7% относительно 2022 года. Это связано с резким ростом показателей в январе. Далее вновь пошло замедление. В апреле ввод такого жилья составил 2,7 млн кв. м, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Всего в 2023 году власти рассчитывают ввести 50 млн кв. м жилья против 45,5 млн кв. м в прошлом году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.05.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 20,7%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В январе-апреле 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 027,2 тыс. кв. м. ...

20.05.2014 Темпы ввода жилья за январь-апрель 2014 года в Свердловской области выросли в 2,3 раза

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2014. За январь-апрель 2014 года в Свердловской области было введено в эксплуатацию 437,6 ...

07.07.2011 Объемы ввода жилья в Екатеринбурге на душу населения в 1,4 раза превысили общероссийский показатель

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2011. В Екатеринбурге объемы ввода жилья на душу населения в 1,4 раза превысили ...

15.03.2010 В 2010 году в Екатеринбурге зафиксировано резкое снижение ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2010. За январь — февраль 2010 года введено в эксплуатацию 93 621 кв. метр жилья, что ...

09.03.2010 За январь — февраль 2010 года объем введенного в Свердловской области жилья снизился на 17,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2010. По оперативной информации, в Свердловской области за январь — февраль 2010 года введен ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (387)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18