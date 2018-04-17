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Роскомнадзор намерен блокировать интернет-ресурсы, способствующие работе Telegram

УрБК, Москва, 17.04.2018. Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, которые способствуют работе мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.



В ведомстве отметили, что будут «принимать все меры для блокировки на территории России мессенджера Telegram».



Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что РКН начал блокировать IP-адреса Amazon из-за того, что Telegram использовал их для обхода блокировки на территории РФ. Некоторые СМИ сообщали, что заблокированы IP-адреса Google. Из-за этого часть интернет-сайтов российских компаний перестала работать.

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