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Роскомнадзор в январе заблокировал 575 фишинговых сайтов

УрБК, Москва, 14.02.2024. В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (ЦМУ ССОП РКН) заблокировали 575 фишинговых сайтов (мошеннические сайты, имитирующие другие страницы) и 36 сайтов, распространявших вирусное программное обеспечение. Об этом пишет Telegram-канал РКН.

Также специалисты РКН отразили 4 DDoS-атаки (попытка хакеров довести вычислительную систему до отказа с помощью перенасыщения ее запросами) на системы защищаемых субъектов, устранили 824 нарушения маршрутизации трафика и направили операторам связи 66 бюллетеней безопасности о выявленных уязвимостях в ПО с рекомендациями по их устранению.

Ранее УрБК писал, что доля Урала по количеству хакерских атак в III квартале 2023 года составила 31,2% от общероссийского показателя.
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