УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

На Урал в III квартале 2023 года пришлось 31,2% хакерских атак

УрБК, Москва, 07.12.2023. На Урал в III квартале 2023 года пришлось 31,2% хакерских атак. На втором месте идет Москва (23,3%), пишет «Российская газета».

«По сравнению со II кварталом этого года в III число DDoS-атак в России выросло на 22%, по сравнению с III кварталом 2022 года — на 85%. В среднем специалисты по информационной безопасности (ИБ) отражали до 41 тыс. атак в месяц. При этом самыми атакуемыми регионами оказались Урал (31,2%) и Москва (23,3%)», — пишет издание, ссылаясь на данные аналитиков группы компаний «Солар». По мнению экспертов, «популярность» Урала свидетельствует о повышенном интересе хакеров к крупным промышленным предприятиям.

Самая продолжительная DDoS-атака длилась девять месяцев. Специалисты прогнозируют, что к концу года количество хакерских атак превысит летние показатели на 50%.

В Свердловской области в I полугодии 2023 года на долю преступлений в интернет-сфере пришлось 28%. Количество фишинговых атак на Среднем Урале снизилось на 38%, проникновений с использованием вредоносного программного обеспечения — на 34%, рассказал член общественного совета при ГУ МВД России Свердловской области Вячеслав Никитенко.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2023 Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов

УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму ...

14.07.2023 Ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть

УрБК, Москва, 14.07.2023. В январе-июне 2023 года средний ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть, ...

26.04.2023 На российские банки за квартал было произведено около сотни хакерских атак

УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...

01.03.2023 В России число хакерских атак на бизнес с применением программ-шифровальщиков выросло в пять раз

УрБК, Москва, 01.03.2023. С начала 2023 года в России в пять раз выросло число хакерских атак с применением ...

09.07.2014 В I полугодии доля мощных DDoS-атак выросла до 7,3%

УрБК, Москва, 09.07.2014. Доля мощных хакерских DDoS-атак (скорость посылки запросов более 1 Гб/с), позволяющих ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (167)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18