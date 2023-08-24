На Урал в III квартале 2023 года пришлось 31,2% хакерских атак

УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму ...

Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов

УрБК, Москва, 14.07.2023. В январе-июне 2023 года средний ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть, ...

УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...

На российские банки за квартал было произведено около сотни хакерских атак

В России число хакерских атак на бизнес с применением программ-шифровальщиков выросло в пять раз

УрБК, Москва, 01.03.2023. С начала 2023 года в России в пять раз выросло число хакерских атак с применением ...