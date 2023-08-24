На Урал в III квартале 2023 года пришлось 31,2% хакерских атак

УрБК, Москва, 24.08.2023. Во II квартале 2023 года банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов на сумму ...14.07.2023 Ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть
УрБК, Москва, 14.07.2023. В январе-июне 2023 года средний ущерб российских компаний от хакерских атак вырос на треть, ...26.04.2023 На российские банки за квартал было произведено около сотни хакерских атак
УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...01.03.2023 В России число хакерских атак на бизнес с применением программ-шифровальщиков выросло в пять раз
УрБК, Москва, 01.03.2023. С начала 2023 года в России в пять раз выросло число хакерских атак с применением ...09.07.2014 В I полугодии доля мощных DDoS-атак выросла до 7,3%
УрБК, Москва, 09.07.2014. Доля мощных хакерских DDoS-атак (скорость посылки запросов более 1 Гб/с), позволяющих ...