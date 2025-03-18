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Количество DDoS-атак на клиентов «МегаФона» сократилось на 45% за шесть месяцев

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Количество DDoS-атак на клиентов «МегаФона» сократилось на 45% за шесть месяцев. Также их длительность сократилась на 18%, до 1 часа 45 минут. Самая продолжительная атака этого полугодия — почти три дня, годом ранее — чуть более пяти суток. При этом заметно возросли скорость и емкость таких атак. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Количество DDoS-атак на клиентов «МегаФона» сократилось на 45% за шесть месяцев
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Специалисты «Мегафона» отмечают, что средняя мощность атаки по емкости (Gbps) возросла на 18%, а средний показатель скорости (Kpps) вырос на 39%. Рекорд по мощности атаки составил 710 Gbps, не изменившись с прошлого года. При этом самая мощная атака по скорости удвоилась и составила 72 210 Kpps.

Аналитики также отметили, что злоумышленники теряют интерес к банковскому сектору, хотя атаки на него остаются регулярными. Теперь хакеры все чаще направляют свои усилия на контент-провайдеров: онлайн-кинотеатры, видеоплатформы, музыкальные и стриминговые сервисы.

«Злоумышленники используют разные типы комбинаций параметров атак, пытаясь таким образом повлиять на эффективность. На основании реакции наших систем защиты хакеры адаптируют свои стратегии. Чем больше и разнообразнее трафик, тем сложнее его фильтровать. Но anti-DDoS анализирует поведение каждого запроса, чтобы отличить легитимные от вредоносных. То, что в текущем полугодии мы фиксируем большую долю атак, превосходящих показатели прошлых лет, связано с несколькими факторами: увеличением трафика и скорости потребления интернета пользователями в целом, большей доступностью ботнетов и эффективностью распределения нагрузки между ними, а также отправкой различных запросов, которые заставляют серверы отвечать большими объемами данных», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Отметим, что рост числа клиентов, которые используют защиту «МегаФона», составил 13%. При этом ранее предприятия часто обращались за услугой уже во время DDoS-атаки, что усложняло настройки защиты и замедляло скорость реакции. Сейчас такие случаи сократились более чем в 5 раз.
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