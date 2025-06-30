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Вчера, 13:42

В России с начала года количество DDoS-атак на веб-ресурсы по продажам билетов на мероприятия увеличилось в четыре раза

УрБК, Москва, 30.07.2025. В России с начала года количество DDoS-атак на веб-ресурсы по продажам билетов на культурные мероприятия и концерты увеличилось в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, и достигло 69 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на данные RED Security.

Аналитики связывают это с высоким медийным эффектом, который может вызвать блокировка развлекательных ресурсов.

Рост числа атак на развлекательную сферу также отметили и в компании StormWall. Количество инцидентов во II квартале текущего года выросло на 17% по сравнению с тем же периодом 2024. Доля атак составляет 9% от общего числа инцидентов.

Руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security Михаил Горшилин сообщил, что хакеры перешел в категорию инструментов не только политического, но и экономического давления.

«Все чаще встречаются случаи, когда злоумышленники требуют у компании выкуп за прекращение атаки и восстановление доступности ее веб-ресурсов. Поэтому мы рекомендуем учитывать риски, применяя технические средства защиты», — сказал М. Горшилин.

Месяцем ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что совокупные потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились.
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