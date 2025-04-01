Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились

УрБК, Москва, 01.04.2025. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, сообщается в ...

Число DDoS-атак на российские структуры за год выросло в два раза

УрБК, Москва, 18.03.2025. В 2024 году на российские структуры было совершено 508 тыс. DDoS-атак, что почти в два раза ...