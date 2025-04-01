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Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились

УрБК, Москва, 30.06. 2025. Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились. Об этом заявил на полях ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишут РИА «Новости».

По его словам, количество DDoS-атак на российские компании несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом, но они стали значительно более сложные.

С. Кузнецов отметил, что в этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий атаки перестали выполнять какие-либо услуги или сервисы.

И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты, резюмировал С. Кузнецов.

Добавим, что DDоS (Distributed Denial of Service) — это онлайн-атака на системы компании, при которой злоумышленники посылают огромное число запросов. Это делается, чтобы загрузить серверы, используя уязвимости в системе безопасности.
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