Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились

УрБК, Москва, 01.04.2025. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, сообщается в ...18.03.2025 Число DDoS-атак на российские структуры за год выросло в два раза
УрБК, Москва, 18.03.2025. В 2024 году на российские структуры было совершено 508 тыс. DDoS-атак, что почти в два раза ...26.04.2023 На российские банки за квартал было произведено около сотни хакерских атак
УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...10.11.2016 Хакеры атаковали пять крупнейших банков России
УрБК, Москва, 10.11.2016. В России зафиксирована масштабная DDoS-атака на крупнейшие банки. Как сообщает «Прайм», ...09.07.2014 В I полугодии доля мощных DDoS-атак выросла до 7,3%
УрБК, Москва, 09.07.2014. Доля мощных хакерских DDoS-атак (скорость посылки запросов более 1 Гб/с), позволяющих ...