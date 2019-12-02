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Вчера, 14:18

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке

УрБК, Москва, 01.04.2025. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В настоящее время сайт РЖД не открывается. Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» также не работает. При попытке открыть сервис появляется всплывающее окно «Сервер не отвечает».

Добавим, что DDоS (Distributed Denial of Service) — это онлайн-атака на системы компании, при которой злоумышленники посылают огромное число запросов. Это делается, чтобы загрузить серверы, используя уязвимости в системе безопасности.
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