УрФО оказался на втором месте по количеству DDoS-атак

За 2022 год на организации Уральского федерального округа (УрФО) было совершено около 100 тыс. DDoS-атак. По этому показателю Урал оказался на втором месте по стране, уступив Центральному федеральному округу, где большинство атак пришлось на Москву. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель группы по развитию региональных продаж в ЕЦК «Запад» Ростелеком-Солар Станислав Лукьяненко.



В основном киберудары приходились на Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинскую область. Примерно четверть подвергшихся атакам предприятий относятся к госсектору. Также часто затрагивалась промышленность, в том числе пищевая, чего раньше почти не было, энергетический комплекс, телекоммуникации и инфраструктурные объекты.



Спикер отметил, что после начала специальной военной операции произошел беспрецедентный рост кибератак по всей стране в целом.



«Более того, очень мощно выросли атаки в части качества. То есть злоумышленники не пренебрегают какими-то правилами и тенденциями, используют не только известные уязвимости, но и строят какие-то многоцелевые многоуровневые сложные атаки, которые обычным способом уже тяжело отбить. И здесь мы еще столкнулись с проблемой, когда начали покидать производители средств защиты информации наш рынок. Соответственно, здесь все в комплексе стало перед нами как вызов, с которым мы успешно справляемся», — сообщил С. Лукьяненко.



DDoS-атака — это атака на вычислительные мощности системы с целью перегрузить ее и затруднить либо отключить доступ к ней.