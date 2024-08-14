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Вчера, 14:48

Роскомнадзор в феврале отразил более 800 DDoS-атак на системы госуправления и финансовый сектор

УрБК, Москва, 05.03.2025. Роскомнадзор в феврале отразил 882 DDoS-атаки на системы госуправления, финансовый сектор и операторов связи, сообщает Telegram-канал ведомства. Максимальная продолжительность одной атаки превысила 71 час.

Специалисты также заблокировали свыше 9 тыс. фишинговых ресурсов и 44 сайта, распространяющих вредоносное ПО, а также устранили 453 нарушения маршрутизации трафика со стороны 189 организаций.

Ранее стало известно, что Банк России за 2024 год выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных организаций.
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