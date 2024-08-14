Роскомнадзор в феврале отразил более 800 DDoS-атак на системы госуправления и финансовый сектор

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. За семь месяцев 2024 года специалисты «МегаФона» зарегистрировали свыше 2,4 тыс. ...05.08.2024 В июле число кибератак на российский финансовый сектор увеличилось почти до 50 тысяч
УрБК, Москва, 05.08.2024. В июле число DDoS-атак на российский финансовый сектор увеличилось почти до 50 тыс. В период ...14.02.2024 Роскомнадзор в январе заблокировал 575 фишинговых сайтов
УрБК, Москва, 14.02.2024. В январе 2024 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ...12.02.2024 По информации Центробанка в 2023 году было возбуждено 125 уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид
УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций ...22.11.2016 ЦБ предупреждает о возможном усилении хакерских атак на банки РФ в декабре
УрБК, Москва, 22.11.2016. Банк России предупредил о возможности усиления различных видов атак на российские банки в ...