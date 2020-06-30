УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:32

Роскомнадзор планирует ежегодно собирать до 15 млрд рублей с интернет-рекламы

УрБК, Москва, 19.09.2025. Роскомнадзор планирует каждый год получать 12-15 млрд руб. со сбора за распространение интернет-рекламы. По предварительным расчетам за II квартал 2025 года было собрано 4 млрд руб., заявил глава ведомства Андрей Липов в интервью «Известиям».

Он уточнил, что в прошлом году доходы РКН составили 43,2 млрд, а по итогам этого ожидается 46 млрд руб.

«Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — добавил А. Липов.

Глава РКН напомнил, что с 1 сентября в РФ ввели штрафы за рекламу VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, а также за умышленный поиск экстремистских материалов.

Добавим, что с 1 апреля 2025 года в России введен обязательный сбор за размещение интернет-рекламы в размере 3% от квартального дохода всех участников рынка (включая блогеров, рекламные площадки и агентства).
