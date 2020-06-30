Роскомнадзор планирует ежегодно собирать до 15 млрд рублей с интернет-рекламы

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2020. В налоговой системе России установят гуманитарный сбор для оказания помощи физлицам, ...

Российских предпринимателей хотят заставить платить 5% с дохода за распространение рекламы

В 2016 году доходы от рекламы в печатных СМИ в России сократятся на 13%

УрБК, Москва, 06.12.2016. В 2016 году рекламные доходы в России сократятся у двух сегментов: в печатных СМИ — на 13%, ...