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Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства во время авиарейса «Екатеринбург — Анталья»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего общественный порядок на воздушном судне, следовавшем по маршруту «Екатеринбург — Анталья». Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



Действия мужчины квалифицированы по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».



«Установлено, что 27 марта 2018 года один из пассажиров авиарейса авиакомпании «Россия» в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно, беспричинно используя нецензурную брань, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками. Он хватал руками бортпроводников, не реагируя на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна, демонстрируя к ним явное неуважение, проявляющееся в дерзком пренебрежительном противодействии их интересам, тем самым вызывая у присутствующих граждан беспокойство и опасения за безопасность», — говорится в сообщении.

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