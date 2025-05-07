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Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу вакансий для бортпроводников

УрБК, Москва, 15.07.2025. Свердловская область заняла четвертое место среди регионов РФ по числу открытых с начала года вакансий для бортпроводников. В тройку лидеров попали Москва и область (44% от всех предложений), Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (9%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

В целом по России за январь-июнь 2025 года авиакомпаниями было размещено свыше 700 вакансий для бортпроводников. Спрос на этих специалистов вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число откликов соискателей за год увеличилось на 12%. Главной причиной изменения показателя стал рост зарплаты. В первой половине 2025 года медианная заработная плата бортпроводников составила 86 тыс. руб. (+23% год к году).
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