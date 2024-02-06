«Уральские авиалинии» поднимут зарплаты бортпроводников на 20% с 1 марта 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. По итогам января «Уральские авиалинии» в качестве перевозчика выбрали 677,991 тыс. ...16.01.2024 «Уральские авиалинии» на 11% увеличили перевозки пассажиров в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По итогам 2023 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 9 млн 406 тыс. 483 ...12.04.2018 «Уральские авиалинии» по итогам I квартала 2018 года увеличили пассажиропоток на 24%
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» за I квартал 2018 года перевезла 1 млн 648 тыс. 872 ...16.07.2012 Количество перевезенных пассажиров ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» в июне выросло на 30%
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2012. Количество перевезенных ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» пассажиров и грузов ...15.06.2012 С начала 2012 года пассажиропоток ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличился на 59%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвело производственные итоги за май 2012 ...