«Уральские авиалинии» поднимут зарплаты бортпроводников на 20% с 1 марта 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. С 1 марта 2024 года авиакомпания «Уральские авиалинии» поднимет заработные платы бортпроводников на 20%, сообщает пресс-служба перевозчика.



«Принимая во внимание специфику труда бортпроводников, от которых зависит безопасность и уровень сервиса на борту, мы увеличили оплату за полетный час и ввели «премию за качество», — пояснили в пресс-службе причины принятого решения.



В июне 2023 года авиакомпания подняла зарплаты всем своим сотрудникам в среднем на 12%. В 2023 году пассажиропоток «Уральских авиалиний» увеличился на 11%, часы налета — на 1%, количество рейсов — на 3%, а занятость пассажирских кресел — на 3,6%. Кроме того, перевозчик открыл пять новых международных маршрутов.