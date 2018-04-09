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Суд признал банкротом управляющую компанию «ТЭС» в Красноуральске
9 апрель 2018 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО Управляющая компания «Технологии энергосбережения» (УК «ТЭС», г. Красноуральск) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве УК «ТЭС» в августе 2017 года обратилось в суд МУП «Красноуральская теплосетевая компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 48 млн 523 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении УК «ТЭС» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве УК «ТЭС» в августе 2017 года обратилось в суд МУП «Красноуральская теплосетевая компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 48 млн 523 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении УК «ТЭС» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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