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Суд признал банкротом управляющую компанию «ТЭС» в Красноуральске

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО Управляющая компания «Технологии энергосбережения» (УК «ТЭС», г. Красноуральск) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2005 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.



С иском о банкротстве УК «ТЭС» в августе 2017 года обратилось в суд МУП «Красноуральская теплосетевая компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 48 млн 523 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении УК «ТЭС» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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