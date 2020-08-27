Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 63

В Екатеринбурге разгорается громкий коммунальный конфликт. Жители дома по адресу ул. Блюхера, 63, вступили в противостояние с собственницей подвального и первого этажа, предпринимательницей Еленой Колобановой, и ее арендаторами – магазинами «Пятерочка», «Восток», «7Я» и аптекой «Апрель», и различными службами доставки. На кону – управление домом и, возможно, его физическая целостность.Как сообщили УрБК жители, ранее в этом доме находился магазин «Военторг», который был выкуплен Еленой Колобановой. Предпринимательница стала собственником подвала и первого этажа, что составляет около 30% от общей площади дома. Сейчас она переоборудовала эти помещения и сдает их в аренду. Якорным арендатором стал магазин «Пятерочка».При этом предпринимательница провела в принадлежащих ей помещениях перепланировку: была прорублена новая входная группа, демонтированы внутренние перегородки и лестницы для обустройства торгового зала и подсобных помещений, изменена система теплоснабжения и водоотведения, а также снаружи установлены системы кондиционирования и вентиляции. Как выяснили жильцы, перепланировка была проведена незаконно, без получения соответствующих разрешений от администрации района и без согласия остальных собственников дома. По мнению жильцов, все это создает нагрузку на внутридомовые сети, может привести к серьезным проблемам в доме: сбою в работе всех систем, трещинам и даже обрушению несущих конструкций здания.По имеющейся информации, в суде рассматривается иск с требованием устранить незаконную перепланировку. Иск был поддержан администрацией Кировского района. Ее представители указали в суде, что перепланировка была проведена без согласия жильцов дома, а также подтвердили, что проектная документация была недостаточной в части внесения изменений в систему водоснабжения и вентиляции.Также в суде выяснилось, что по закону выполненные Колобановой работы являются не только перепланировкой, но и перестройкой и реконструкцией, требующими внесения изменений в технический паспорт, и что в результате их проведения были нарушены права на общее имущество других собственников. Судом установлено, что некоторые изменения все же выносились на голосование, но жители проголосовали против них, что не помешало Колобановой завершить работы.В результате Кировский районный суд признал внесенные изменения самовольными, выполненными без надлежащего согласования, а, следовательно, нарушающими законодательство и подлежащими устранению.Дополнительно к этому процессу, в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело о взыскании задолженности с госпожи Колобановой за период с июня 2021 по декабрь 2023 года в размере почти 2,5 млн руб. Также имеется задолженность за коммунальные ресурсы поставщикам услуг. Иски о взыскании долгов сейчас тоже рассматриваются в Арбитражном суде .Но предпринимательница и стоящие за ней арендаторы, видимо, решили пойти другим путем. Вместо того, чтобы устранить последствия незаконной перепланировки и погасить имеющуюся задолженность, они решили сменить управляющую компанию.От имени Елены Колобановой, как собственницы 30% площадей дома, было заявлено общее собрание собственников помещений в доме на Блюхера, 63, с вопросом о переходе в новую управляющую компанию «Градъ». Согласно информации из открытых источников, эта УК получила лицензию на управление жилым фондом в 2023 году. В настоящее время у нее под управлением нет ни одного объекта. Уставной фонд составляет 10 000 рублей, штат – 1 человек.Жители дома небезосновательно полагают, что единственная причина выбора этой УК – лояльность к Елене Колобановой. Собственники жилых помещений выражают мнение, что в случае, если переход состоится, новая УК будет отстаивать интересы только собственника нежилых помещений: не будет предъявлять требований по уплате долгов (что может привести к их фактическому перекладыванию на остальных собственников), откажется от требований по устранению последствий перепланировки. Также существуют опасения, что общедомовая парковка для автомобилей может оказаться передана на нужды клиентов и сотрудников «Пятерочки» и других магазинов-арендаторов.Жители дома предприняли ответные меры. Инициативная группа организовала альтернативное собрание собственников жилья для того, чтобы отстоять право самим решать, кто будет управлять домом. Активисты ведут информационную кампанию среди собственников жилья. Также жители хотят разобраться в степени участия менеджмента «Пятерочки» в этом процессе. Оба собрания должны завершиться на будущей неделе.УрБК будет следить за развитием событий.