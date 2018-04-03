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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о невозвратных билетах на поезда

УрБК, Москва, 03.04.2018. Депутаты Госдумы одобрили в третьем и окончательном чтении законопроект, позволяющий РЖД не возвращать деньги за билеты на поезда дальнего следования, сообщает «Интерфакс».



Как следует из документа, перевозчик получит право установить тариф, который позволяет отказать пассажиру в возврате средств за неиспользованный билет. Исключение предусмотрено для случаев, когда пассажир внезапно заболел или получил травму. Также возврат денег возможен при отмене или задержке отправления поезда.



Авторы инициативы поясняли, что такой законопроект позволит снизить тарифы в поездах дальнего следования.

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