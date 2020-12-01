УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:21

За 8 месяцев 2025 года СвЖД перевезла более 23 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. За 8 месяцев Свердловская железная дорого перевезла 23,1 млн пассажиров, что на 2,3% больше к августу 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, в пригородных поездах поездки совершилит 17,2 млн пассажиров (+2,6%), а в поездах дальнего следования — 5,9 млн (+1,4%).

В августе 2025 года СвЖД перевезло 3,5 млн пассажиров (+3% к августу 2024 года). Из них: в пригородном сообщении — 2,6 млн пассажиров (+3,9%), в поездах дальнего следования — 0,9 млн (+0,3%).

Ранее УрБК писал, что РЖД протестируют посадку пассажиров в поезд по биометрическим данным
