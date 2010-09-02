УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 14:10

В России протестируют посадку пассажиров в поезд по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Российские железные дороги (РЖД)
протестируют посадку пассажиров в поезд по биометрическим данным на одном из действующих маршрутов. Об этом рассказал замглавы компании Евгений Чаркин в кулуарах Международного железнодорожного салона, пишет ТАСС.

По его словам, перед тестированием нужно подготовить необходимую нормативную база и придумать техническое решения. Эту работу РЖД ведет совместно с Минцифры РФ и Минтрансом России.

После получения результатов тестирования будет приниматься решение о масштабировании этой технологии, добавил Евгений Чаркин.
