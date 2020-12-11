В России протестируют посадку пассажиров в поезд по биометрии

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Российские железные дороги (РЖД) протестируют посадку пассажиров в поезд по ...11.12.2020 В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2020. В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 10 декабря совершил вынужденную посадку ...30.03.2015 В Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет, летевший из Пекина в Мюнхен
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2015. Самолет немецкой компании Lufthansa, летевший из Пекина в Мюнхен, совершил экстренную ...03.06.2011 Из-за взрывов на воинских складах поезд Новороссийск — Пермь отправится через Екатеринбург
УрБК, Москва, 03.06.2011. В связи со взрывами боеприпасов на воинских складах в Удмуртии, находящихся недалеко от ...02.09.2010 «Сапсан» может связать Россию с Украиной
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает возможность запуска высокоскоростного поезда «Сапсан» до Киева ...