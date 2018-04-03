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УБРиР повысил ставки по онлайн-вкладам

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) со 2 апреля 2018 года повысил ставки по вкладам, которые можно оформить дистанционно — через интернет-банк и мобильное приложение. Корректировка произошла на +0,25 п.п., и сейчас ставки по онлайн-депозитам по разным продуктам составляют 5,5-6% годовых, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«По данным УБРиР, клиенты банка стремятся управлять своими финансами дистанционно: за полтора года количество активных клиентов интернет-банка и мобильного приложения возросло на 30%. При этом растет и количество онлайн-операций на одного пользователя: если в конце года на одного клиента приходилось 2,5 операции, то уже сейчас — 3,2. Одна из наиболее востребованных услуг у клиентов — это оформление онлайн-вкладов. Их было открыто более 10 тысяч за первый квартал 2018 года, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.



Все онлайн-вклады УБРиР можно оформить на сумму от 1 тыс. руб. Проценты начисляются каждые 30 дней.



«Люди понимают, что им для того, чтобы начать копить, не нужно ходить в офис банка, достаточно зайти в интернет-банк и за несколько минут оформить подходящий вклад. Кроме того, деньги остаются под рукой 24 часа, ими легко управлять. Сами банки активно стимулируют клиентов пользоваться интернет-банкингом, предлагая в этом канале продукты с более привлекательными условиями, чем в офисах. Так мы дали клиентам возможность открывать онлайн-вклады с максимально возможными ставками, действующими в УБРиР», — отмечает управляющий директор центра организации продаж и развития электронного бизнеса УБРиР Денис Тур.

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