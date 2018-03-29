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В Лесном суд оштрафовал фирму «Залесье» за трудоустройство экс-судебного пристава
29 март 2018 (17:06)
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В ЗАТО Лесной суд оштрафовал ООО «Залесье» на 100 тыс. руб. за трудоустройство сотрудника с нарушением федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило, что компания трудоустроила на должность специалиста по предотвращению потерь бывшего судебного пристава-исполнителя Лесного городского отдела УФССП России по Свердловской области.
Согласно действующему законодательству, при заключении трудового договора с бывшим гражданским служащим руководитель компании обязан в течение 10 дней уведомить об этом прежнего работодателя. Однако в ООО «Залесье» этого не сделали.
В итоге прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Залесье» и руководителя организации по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции».
Суд рассмотрел постановления надзорного органа и оштрафовал юридическое лицо на 100 тыс. руб., а директора компании — на 20 тыс. руб. Судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило, что компания трудоустроила на должность специалиста по предотвращению потерь бывшего судебного пристава-исполнителя Лесного городского отдела УФССП России по Свердловской области.
Согласно действующему законодательству, при заключении трудового договора с бывшим гражданским служащим руководитель компании обязан в течение 10 дней уведомить об этом прежнего работодателя. Однако в ООО «Залесье» этого не сделали.
В итоге прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Залесье» и руководителя организации по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции».
Суд рассмотрел постановления надзорного органа и оштрафовал юридическое лицо на 100 тыс. руб., а директора компании — на 20 тыс. руб. Судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
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