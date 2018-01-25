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Администрация Екатеринбурга проиграла суд против УФАС по объектам нестационарной торговли
25 январь 2018 (11:19)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области поддержал УФАС в споре с администрацией Екатеринбурга по делу о разработке схемы по размещению нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Ранее Свердловское УФАС России признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде, однако суд отказал ей в удовлетворении требований.
Ранее Свердловское УФАС России признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.
Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде, однако суд отказал ей в удовлетворении требований.
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