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Администрация Екатеринбурга проиграла суд против УФАС по объектам нестационарной торговли

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области поддержал УФАС в споре с администрацией Екатеринбурга по делу о разработке схемы по размещению нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Ранее Свердловское УФАС России признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.



Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде, однако суд отказал ей в удовлетворении требований.

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